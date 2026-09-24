شهدت مناطق ومحافظات المملكة احتفالات واسعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، اكتست خلالها المدن باللون الأخضر، وتزيّنت الطرق والميادين بالأعلام الوطنية، فيما عكست مشاركة العائلات والأطفال أجواء البهجة والاعتزاز بهذه المناسبة التي تستحضر مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها المملكة على مدى عقود.



وتنوعت الفعاليات والاحتفالات التي شهدها أمراء ونواب المناطق ومحافظو المحافظات والمسؤولون، بين البرامج الوطنية والثقافية والترفيهية، وسط أجواء عكست عمق الانتماء للوطن والاعتزاز بمنجزاته، وما تحقق من مكتسبات تنموية في مختلف المجالات.

تعزيز الهوية الوطنية



وتحوّلت الشوارع الرئيسية والواجهات التجارية إلى لوحات وطنية بألوان العلم السعودي، فيما شاركت الأسر والزوار في الفعاليات المصاحبة التي جمعت بين الترفيه والثقافة والتعريف بالموروث الوطني، بما يعزز الهوية الوطنية، واستقطبت المواقع التراثية أعدادًا من الزوار للتعرف على الإرث التاريخي والثقافي للمناطق، فيما وفّرت الحدائق والمماشي مساحات مفتوحة للعائلات للاستمتاع بالبرامج الترفيهية والعروض الفنية والأنشطة المخصصة للأطفال، وسط أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم.

مشاعر فخر واعتزاز

شهدت الاحتفالات فقرات وطنية عبّرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة. (واس).

وشهدت الاحتفالات فقرات وطنية عبّرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، واستحضرت مسيرة توحيد المملكة وما تحقق للوطن من منجزات ونهضة متواصلة، إلى جانب قصائد شعرية وأوبريتات غنائية وبرامج وفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة.



واختُتمت الاحتفالات بتأدية العرضة السعودية، في مشهد جسّد الفخر والاعتزاز بالوطن ومناسبته الوطنية، وسط مشاركة الأهالي والزوار وتفاعلهم مع الفعاليات التي استحضرت تاريخ المملكة ومسيرة توحيدها وإنجازاتها.