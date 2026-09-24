أقامت سفارات السعودية في عواصم دول العالم حفلات استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي، شهدها سفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومات ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والاجتماعية والإعلامية، الذين شاركوا في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

تطور ونماء



وتخللت حفلات الاستقبال كلمات عبّرت عن عمق العلاقات التي تربط المملكة بالدول الشقيقة والصديقة، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، فيما عكست المشاركة الواسعة تقديرًا للمملكة ومكانتها وعلاقاتها الدولية.



وشهدت المناسبة حضورًا لافتًا من أبناء الجاليات السعودية في عدد من العواصم، وسط أجواء احتفالية عكست الاعتزاز باليوم الوطني وما يمثله من مناسبة تستحضر مسيرة المملكة وإنجازاتها.