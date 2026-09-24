شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81.

مشاريع ومبادرات



وبحث الاجتماع مسار الشراكة بين الجانبين وسبل تحويل التعاون القائم إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزز المصالح المشتركة، إلى جانب فرص توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.