ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الفلبينية والباكستانية والسورية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أنه تم ضبط 6 معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة.

صيد دون ترخيص

وتمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و358 ذخيرة منوعة، و117 كائناً فطرياً مصيداً، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبات وغرامات

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10000 ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5000 ريال، وعقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص غرامة 1500 ريال، وعقوبة صيد طائر الحمام 1000 ريال. وأهابت في الوقت ذاته إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.