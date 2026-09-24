تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حضر حفل الافتتاح، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، كما حضره نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بدر بن سليمان الرزيزاء، وأمين محافظة جدة إحسان بن عباس بافقيه، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية بدول الخليج العربي.

تجسيد للعمق التاريخي والروابط المتينة

وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للبطولة.

وقال في تصريح صحفي: «إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم»خليجي 27«، يعكس ما يمثله هذا التجمع الخليجي من مكانة خاصة لدى قيادة هذا الوطن، وما تحمله البطولة من إرث رياضي عريق، أسهم على مدى عقود في جمع الأشقاء وتعزيز الروابط بين شعوب المنطقة، كما أن إقامة هذه النسخة تكتسب أهمية خاصة؛ لتزامنها مع اليوم الوطني السعودي، وهي مناسبة وطنية غالية نحتفي فيها اليوم بمسيرة بلادنا، ونستقبل خلالها أشقاءنا من دول مجلس التعاون، في تجسيد للعمق التاريخي والروابط المتينة التي تجمع المملكة بأشقائها».

نسخة مميزة وتجربة استثنائية

وأضاف: «نسعد اليوم بانطلاق النسخة السابعة والعشرين من البطولة في مدينة جدة، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونتطلع لتقديم نسخة مميزة وتجربة استثنائية للأشقاء من منتخبات وجماهير دول مجلس التعاون، في ظل ما تمتلكه بلادنا من إمكانات وخبرات متراكمة في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية، وبما يليق بمكانة هذه الكأس الغالية وقيمتها الراسخة في الرياضة الخليجية، فأهلًا وسهلًا بأشقائنا مجددًا في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى لكل المنتخبات المشاركة التوفيق والنجاح».

يذكر أن منافسات «خليجي 27» تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026م، بمشاركة ثمانية منتخبات، تتنافس في 15 مباراة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل الرياضية، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.