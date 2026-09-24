بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، اليوم، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، عدداً من الموضوعات، أبرزها مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وباكستان، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم الأهداف المرجوة، بما في ذلك التطرق إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
موضوعات مشتركة
واستعرض الجانبان تبادل وجهات النظر وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.