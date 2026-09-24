نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



أمطار متوسطة إلى غزيرة



ونبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.



رياح نشطة ورؤية متدنية



ونبَّه المركز من رياح نشطة على أملج، والوجه، وضباء بمنطقة تبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.