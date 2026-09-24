ضرب زلزال، صباح اليوم (الخميس)، ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، وشعر به سكان مناطق واسعة في الولايات المجاورة، من بينها ديار بكر وأديامان.

وأفادت وسائل إعلام تركية نقلاً عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «أفاد» بأن الزلزال وقع عند الساعة 10:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في منطقة كاراكوبرو التابعة لولاية شانلي أورفا، وقدرت قوته بـ 5.4 درجة على مقياس ريختر.

في المقابل، أفاد مرصد قنديلي، الذي يتابع النشاط الزلزالي في تركيا، بأن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجة، لتظهر بذلك اختلافات في التقديرات الأولية لقوة الهزة بين الجهات التي رصدتها.

وكانت تقديرات أولية قد أشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت نحو 5.5 درجة، قبل صدور القياسات الرسمية من الجهات المختصة.

الزلزال شعر به سكان عدة ولايات

وشعر السكان بالهزة بقوة في ديار بكر، كما امتدت آثارها إلى مناطق وولايات مجاورة، بينها أديامان وشانلي أورفا.

ولم ترد، في المعلومات الأولية المتاحة، تفاصيل نهائية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الزلزال، فيما تواصل السلطات والجهات المختصة تقييم الوضع وجمع المعلومات الميدانية.