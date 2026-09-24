سادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الرعب عقب تداول مقطع يظهر فيه أهالي محافظة قنا المصرية وهم يحاصرون شخصاً يرتدي نقاباً وملابس نسائية، وسط اتهامات محيطة بجلبه المواد المخدرة لاستهداف الأطفال.

تدخلت وزارة الداخلية المصرية سريعاً لفك شفرة المشهد الذي شغل الشارع المصري، وتبين بعد إجراء التحريات المكثفة أن الشخص المضبوط عاطل عن العمل، ولم يكن يستهدف الأطفال كما أشيع، بل لجأ للزي النسائي كوسيلة للفرار والتخفي من قبضة الأمن بعد ارتكابه جريمة دموية.

وكشفت أوراق التحقيق أن هذا الشخص كان يهرب من مسرح مواجهة عائلية استخدم فيها سلاحاً آلياً في اليوم نفسه، نتيجة خلافات أسرية متصاعدة، ما أسفر عن وفاة سيدة وسقوط أربعة جرحى.

وبينما كان يحاول الانسحاب بزي امرأة لتفادي التعرف عليه، أثارت تحركاته الشكوك في شوارع قنا، ليتجمهر حوله الأهالي ويجري التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة.

وأرشد المتهم الأجهزة الأمنية إلى السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث باشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات للوقوف على أبعاد الجريمة.