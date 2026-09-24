أعلنت الهيئة العامة للنقل تسجيل منصة الحفر البحرية «بوب بالمر-50» تحت العلم السعودي، بالتزامن مع اليوم البحري العالمي، بحضور قيادات من الهيئة والشركات المشاركة.

إضافة محورية



وتُعد المنصة من أكبر منصات الحفر البحرية في العالم، ويمثل تسجيلها امتداداً لجهود الهيئة في استقطاب الأصول والوحدات البحرية النوعية للتسجيل تحت العلم السعودي، بما يسهم في زيادة حجم الأسطول ورفع إجمالي الحمولة المسجلة.



وأكدت الهيئة أن تسجيل المنصة يمثل إضافة محورية للأسطول البحري السعودي، ويعكس تطور الإطار التنظيمي للقطاع البحري، ويدعم مستهدفات المملكة في تنمية الاقتصاد البحري وتعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ورفع مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني.