أقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم خطة تدريجية لتقليص عدد اللاعبين الأجانب المسموح بمشاركتهم في مباريات الدرجتين الأولى والثانية، من 9 لاعبين حالياً إلى 5 بحلول عام 2030.



وبموجب القواعد الجديدة، ينخفض الحد إلى 8 لاعبين في 2027، ثم 7 في 2028 و6 في 2029، كما ستلزم الأندية ابتداءً من 2027 بتخصيص مقاعد للاعبين دون 23 عاماً ضمن قوائمها، ترتفع من 20 مقعداً إلى 25 بحلول 2030.



وتهدف الخطوة إلى تعزيز فرص المواهب البرازيلية الشابة، في ظل ارتفاع مشاركة اللاعبين الأجانب ومتوسط أعمار اللاعبين في البطولة إلى 28.5 عام، وأيد القرار 40 نادياً واتحاداً محلياً مقابل صوتين معارضين.