تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم (الخميس) نحو ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، حيث يستضيف المنتخب الهولندي غريمه التاريخي المنتخب الألماني في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في قمة مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.



تكتسب هذه المواجهة أهمية استثنائية تتجاوز النقاط الثلاث؛ إذ تمثل ضربة البداية لحقبة كروية جديدة لكلا العملاقين بعد التغييرات الفنية الشاملة التي عقبت منافسات كأس العالم الأخيرة. وستكون المباراة مسرحاً للمواجهة التكتيكية الأولى والظهور الرسمي المنتظر لمدربين من الطراز الرفيع؛ حيث يقود الإسباني تشافي هيرنانديز كتيبة "الطواحين" الهولندية، في المقابل يبدأ الألماني المخضرم يورغن كلوب مشواره الرسمي مع "الماكينات" الألمانية.



ويلعب المنتخبان لحساب المجموعة الثانية من المستوى الأول، والتي تضم إلى جوارهما منتخبي صربيا واليونان. وتأتي هذه المواجهة تحت مظلة النظام المحدث للبطولة، والذي يمنح الإثارة بعداً أكبر؛ حيث يتأهل الآن أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعة مباشرة إلى دور ربع النهائي الذي يُلعب بنظام مواجهات الذهاب والإياب، مما يجعل كل نقطة في هذه القمة حاسمة للعبور.