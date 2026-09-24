تتواصل لقاءات الإثارة والندية في دورة الخليج العربي السابعة والعشرين، والمقامة حالياً في جدة بالمملكة العربية السعودية، بإقامة مواجهتين مثيرتين مساء اليوم (الخميس)، إذ يلتقي الإمارات بمنتخب اليمن الساعة (6:55 م)، فيما يواجه حامل اللقب منتخب البحرين نظيره المنتخب القطري الساعة التاسعة مساءً.

فعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يخوض المنتخب اليمني لقاء صعباً أمام نظيره الإماراتي، الفائز باللقب عامي 2007 و2013، والذي يأمل في تقديم منافسة قوية بتحقيق النقاط الثلاث، لتكون الانطلاقة المثالية للعودة لمنصات التتويج، بينما يسعى اليمن إلى تحقيق مفاجأة أمام منافسه في لقاء الليلة لإثبات وجوده بين منتخبات المجموعة الصعبة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الإمارات واليمن، إلى الحكم العُماني قاسم الحاتمي، ويعاونه مواطناه ناصر سالم أمبوسعيدي وحمد الغافري، فيما يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع. وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكماً للفيديو، والكويتي عبدالله عرب مساعداً لحكم الفيديو، فيما يتولى السعودي عبدالرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، يدخل المنتخب البحريني البطولة بصفته حامل اللقب، بعدما تغلب على عُمان 2-1 في نهائي عام 2024 ليحرز لقبه الثاني، ويبدأ حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة قطر المتوج ثلاث مرات ويملك خبرة كبيرة من خلال لاعبين أمثال أكرم عفيف، والمعز علي، وحسن الهيدوس.

وأسندت لجنة الحكام إدارتها إلى الحكم السعودي خالد الطريس، ويعاونه مواطناه عبدالرحيم الشمري وسعد السبيعي، فيما يتولى العراقي زيد ثامر مهمة الحكم الرابع. وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين السعودي عبدالله الشهري حكماً للفيديو، ومواطنه سلطان الحربي مساعداً لحكم الفيديو، فيما يتولى العُماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.