أكد مدرب المنتخب السعودي دونيس أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يبدأ من اكتساب اللاعبين مزيداً من الهدوء والثقة، واتخاذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة، مشدداً على أن الجهاز الفني يحتاج إلى الوقت لتطوير أداء الأخضر، في ظل قصر فترات التجمع وصعوبة إحداث تغييرات كبيرة خلال أيام معدودة.



وقال دونيس، في إجابته عن سؤال «عكاظ» حول كيفية معالجة إهدار الفرص: «عندما نحلل أداءنا، من المهم أن نرى المواقف بصورة أفضل وأن نتخذ القرار الصحيح. في بعض الأحيان لم نتخذ القرار المناسب، والأهم بالنسبة لنا أن نكتسب الهدوء والثقة، وعندها سنرى المواقف بشكل أفضل تلقائياً، وستتحسن تحركاتنا داخل منطقة الجزاء».



وأضاف: «علينا أن ندخل بعدد أكبر من اللاعبين إلى منطقة الجزاء وأن نحسن اللمسة الأخيرة. من الجيد أننا نواصل صناعة الفرص، واليوم قطعنا خطوة في هذا الجانب، وأتمنى أن نتطور خطوة بخطوة».



«الأرقام تقول إننا سيطرنا»



واستند دونيس إلى أرقام المباراة لتقييم أداء الأخضر، قائلاً: «عندما نحلل المباراة، فإن الإحصاءات تقول إن المنتخب السعودي صنع أكثر من 20 هجمة، وحصل على ما يقارب 20 ركلة ركنية، وبلغت نسبة الاستحواذ أكثر من 70%، وهذا يعني أننا سيطرنا على المباراة».



وأضاف: «لدينا الجودة ونمتلك لاعبين جيدين، لكن علينا تحسين قراراتنا في المناطق الهجومية، سواء في التمريرة الأخيرة أو العرضية الأخيرة أو التحركات داخل منطقة الجزاء».



وشدد على أن صناعة عدد كبير من الفرص ليست الهدف بحد ذاته، وقال: «لا نحتاج إلى 20 ركلة ركنية أو 20 هجمة حتى نفوز. أحياناً في المباريات المتكافئة تحصل على خمس فرص فقط، ويجب أن تستغلها لتحقيق الفوز».



«لا يمكن صناعة المعجزات في أيام»



وكشف دونيس عن أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهاز الفني، والمتمثلة في قصر الوقت المتاح للعمل مع اللاعبين خلال تجمعات المنتخب.



وقال: «إذا أردنا تحليل الوضع، فهذه تقريباً مباراتي السابعة مع المنتخب. قبل هذه المباراة عملنا معاً لمدة خمسة أيام فقط، كما أن لاعبي الأهلي انضموا إلينا قبل المباراة بيومين».



وأضاف: «من الصعب جداً على مدربي المنتخبات أن يصنعوا المعجزات خلال هذه الفترة القصيرة».



وأكد دونيس أن الجهاز الفني سيواصل العمل من أجل تطوير المنتخب تدريجياً، مشيراً إلى أن فترات الإعداد القصيرة تتطلب الاستفادة القصوى من كل تجمع للوصول إلى المستوى المطلوب.



«الوديات منحت الجماهير الأمل»



وتطرق دونيس إلى تجربته الطويلة في الكرة السعودية ومعرفته بتوقعات الجماهير تجاه المنتخب، قائلاً: «أنا أعيش في السعودية وأعرف جيداً كيف كانت التوقعات قبل كأس العالم، لكن المنتخب من خلال مستواه في المباريات الودية التي سبقت البطولة منح الناس الأمل، وعندها بدأ الجميع يؤمن بقدرته».



وأشار إلى أن المنتخب قدم مستويات جيدة خلال التحضيرات، موضحاً: «في المباريات الودية أمام السنغال والإكوادور وبورتوريكو كان المنتخب، من وجهة نظري، جيداً جداً، لكن التحدي كان في نقل ذلك إلى المباريات الرسمية».



وأضاف أن هدف الجهاز الفني في المرحلة الحالية يتمثل في مواصلة العمل الجاد وتحسين الأداء تدريجياً، بما يساعد اللاعبين على تقديم مستويات أكثر استقراراً في المباريات الرسمية.



«لا تحاول إثبات أي شيء»



وكشف مدرب الأخضر عن حرصه على الحديث بصورة مباشرة مع اللاعبين ومنحهم الثقة، خصوصاً مع تفاوت مشاركتهم مع أنديتهم واختلاف المراكز التي يشغلونها.



وقال دونيس عن حديثه مع أحد لاعبيه: «قلت له: لا تحاول إثبات أي شيء. كن هادئاً ونفذ ما يطلبه منك المدرب. نحن نمنح اللاعبين الثقة، وفي الخطوة الأولى كان جيداً جداً جداً».



وأوضح أن بعض لاعبي المنتخب لا يشاركون بصورة منتظمة مع أنديتهم، بينما يلعب آخرون في مراكز مختلفة، الأمر الذي يجعل الجهاز الفني يتعامل مع مستويات متفاوتة من جاهزية المباريات.



مزيج بين الشباب والخبرة



وكشف دونيس عن سعيه إلى بناء منتخب يجمع بين حيوية العناصر الشابة وخبرة اللاعبين الأكبر سناً، وقال: «لدينا الآن جيل مختلط، وأحاول كمدرب خفض معدل الأعمار ومنح بعض اللاعبين الشباب الفرصة ليضيفوا المزيد من القوة والكثافة، إلى جانب الاستفادة من الخبرة، ونحاول إيجاد الانسجام بين الجميع».



وعن دكة البدلاء، أضاف: «لدينا مجموعة جيدة وتتمتع بالجودة، وبعض اللاعبين يمنحوننا التوازن، وآخرون يقدمون خصائص مختلفة عندما يدخلون من مقاعد البدلاء».



وأكد أن ضغط المباريات سيفرض عملية التدوير، قائلاً: «ليس من السهل اللعب كل ثلاثة أيام، ولذلك علينا إجراء تغييرات من مباراة إلى أخرى. أتوقع من جميع اللاعبين أن يكونوا جاهزين لمساعدة الفريق، وبعض اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء قد يبدأون المباراة القادمة».



إشادة بالجماهير



وأشاد دونيس بالدعم الذي تلقاه الأخضر، وقال: «الجماهير صنعت لنا أجواء رائعة وساندتنا منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة، ونرغب في استمرار هذه الأجواء. كانت المباراة الأولى، وكان من المهم أن نحقق الفوز».



وأبدى رضاه عن المجهود الذي قدمه اللاعبون، مضيفاً: «ليس لدي ما أشتكي منه فيما يتعلق بمحاولات اللاعبين، فقد قدموا كل ما لديهم من حيث الجهد والكثافة. وبشكل عام سيطرنا على المباراة بصورة جيدة».



«نحترم المنافس.. ونركز على القادم»



وشدد دونيس على احترامه للمنافسين وثقته في إمكانات لاعبيه، وقال: «نحترم المنافس، ونؤمن بجودة فريقنا، والآن تركيزنا على المباراة القادمة، من أجل تحسين بعض الأمور وتحقيق الفوز».



وعن حالة نواف، أوضح مدرب الأخضر أن اللاعب يعاني من إصابة في اليد وليست في الرأس، مؤكداً انتظار نتائج الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة، وفي حال كانت المشكلة كبيرة سيضطر الجهاز الفني إلى استبداله.



ويتمسك دونيس بمبدأ التطور التدريجي في ظل محدودية الوقت الذي يقضيه مع اللاعبين، مؤكداً أن العمل الجاد، ورفع الثقة، وتحسين القرارات والفاعلية أمام المرمى تمثل أبرز محاور العمل في المرحلة القادمة.