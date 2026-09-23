ظفر المنتخب السعودي بأول 3 نقاط في بطولة خليجي 27 بعد فوزه المستحق على المنتخب الكويتي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ قدم الأخضر مستوى كبيراً خلال المواجهة، وفرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، ليؤكد حضوره القوي في البطولة.



وقدم الأخضر أداءً مميزاً اتسم بالاستحواذ والفاعلية الهجومية، مع حضور واضح في مختلف مناطق الملعب، حيث نجح اللاعبون في تطبيق أسلوبهم وفرض إيقاعهم على المنافس، وسط أفضلية سعودية استمرت على مدار اللقاء.



وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي المنتخب، وكان من أبرزهم همام الهمامي، الذي خطف الأنظار في أول ظهور دولي له بعدما نجح في تسجيل هدف، ليكتب بداية مميزة لمسيرته مع الأخضر ويترك بصمته سريعاً في أول مشاركة له بقميص المنتخب السعودي.



وواصل المنتخب السعودي ضغطه ومحاولاته الهجومية، مستفيداً من الانضباط والتنظيم داخل الملعب، ليحافظ على أفضليته ويخرج بالنقاط الثلاث، في بداية قوية تعكس رغبة الأخضر في المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية خلال مشواره في البطولة.



ويمنح الفوز المنتخب السعودي دفعة معنوية مهمة، بعدما حصد أول 3 نقاط، فيما ينتظر الأخضر مواصلة عروضه القوية في مبارياته القادمة، بحثاً عن تعزيز رصيده ومواصلة المشوار بثبات.