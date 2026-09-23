حقق منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم الفوز على نظيره المنتخب الكويتي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في افتتاح دورة الخليج العربي السابعة والعشرين «خليجي27» والمقامة حالياً في مدينة جدة.



شهد اللقاء سيطرة سعودية وسط تراجع كويتي وبدأها المهاجم عبدالله الحمدان بتهديد مرمى الكويت بتسديدة كرة مرت بجوار القائم ومن محمد أبو الشامات ولكن كرته ذهبت فوق العارضة، وكانت أخطر تسديدة من متعب الحربي وأبعدها الحارس سعود الحوشان لركلة زاوية، وبدأ المنتخب الكويتي بتهديد المرمى السعودي من كرة عرضية ولكن متعب الحربي أبعدها في الوقت المناسب، ومن هفوة دفاعية خطف محمد أبو الشامات الكرة من المدافع عبدالعزيز ناجي ولكنه تردد في التسديد وفضل التمرير ليبعدها المدافع الكويتي خالد المرشد لركلة زاوية، وبعد مهارة عالية من محمد كنو سدد محمد أبو الشامات كرة قوية داخل المرمى ولكن الحكم البرتغالي جواو بينهيرو ألغى الهدف لوجود خطأ على كنو.



وفي الشوط الثاني، واصل الأخضر السعودي سيطرته وكاد همام الهمامي أن يفتتح التسجيل بعد رأسية رائعة ولكن تصدى لها الحارس الحوشان على دفعتين، ليعود الهمامي ويسيطر على كرة عالية ويلعبها بذكاء لترتطم برأس المدافع يوسف الحقان لتسكن الشباك كهدف أول للمنتخب السعودي (د: 73)، وتعرض حارس الأخضر نواف العقيدي لإصابة بالغة بعد اصطدام المدافع الكويتي خالد المرشد ليحل بدلاً عنه الحارس محمد العويس، وبعد 10 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم بينهيرو عن نهاية المباراة بفوز المنتخب السعودي بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة، يحصد منتخبنا الوطني النقاط الثلاث ويتربع على صدارة المجموعة الأولى ومن خلفه العراق وعُمان برصيد نقطة لكل منهما، فيما احتل الكويت المركز الرابع بدون نقاط.