سجلت شحنات النفط السعودية إلى آسيا أعلى مستوى لها منذ بداية الحرب بين إيران، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ»، ونشره موقع «العربية. نت».

وبحسب «بلومبرغ»، باعت السعودية نحو 100 مليون برميل من النفط إلى مشترين في آسيا منذ منتصف الأسبوع الماضي، على أن يتم تسليم الشحنات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات الشحن أن «أرامكو السعودية» حملت نحو 14 مليون برميل من النفط على متن 7 ناقلات من محطات تقع في محيط ميناء رأس تنورة.

وتشمل قائمة المشترين شركات تكرير حكومية ومستقلة في الصين، إلى جانب مشترين من الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

مرونة تشغيلية وقدرات لوجستية

وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه المصافي الآسيوية ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تراجع التدفقات الإيرانية نتيجة الحصار الأمريكي، فضلاً عن تجنب بعض المشترين للخام الروسي بسبب ارتفاع المخاطر السياسية المرتبطة به.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، قد أوضح أن الشركة تمتلك مرونة تشغيلية وقدرات لوجستية تتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن «أرامكو» تواصل دراسة مسارات تصدير إضافية وتعزيز قدراتها التخزينية خارج المملكة لضمان استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية.