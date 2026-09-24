شراكة «إيڤا فارما» و«سقالة» تُدخل أول تركيبة دوائية ثلاثية جديدة لمرضى السكري إلى السوق السعودي

فيما تلتزم إيڤا فارما بتوسيع نطاق وصول المرضى إلى خيارات العلاج الحديثة، مع خطط للتصنيع المحلي في مجمع إيڤا فارما الصناعي في مدينة سدير للصناعة والأعمال في المملكة العربية السعودية:

إيڤا فارما وشركة سقالة الرعاية الصحية تعززان شراكتهما بإطلاق دواء ترايجوتيرك إكس آر®️ (إمباجليفلوزين / ليناجليبتين / ميتفورمين هيدروكلوريد)، أول تركيبة ثلاثية ثابتة الجرعة متوفرة في المملكة العربية السعودية لمرض السكري من النوع الثاني

عززت شركة إيڤا فارما للصناعة، إحدى الشركات الدوائية الرائدة في مجال تطوير وتصنيع وإتاحة الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة سقالة الرعاية الصحية، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التوزيع بقطاع الرعاية الصحية والحلول الطبية الحيوية، شراكتهما القائمة بإطلاق توزيع عقار ترايجوتيرك إكس آر®️ ممتد المفعول في المملكة العربية السعودية.

ويُعد ترايجوتيرك إكس آر®️ أول قرص مركب ثابت الجرعة، يجمع بين إمباجليفلوزين وليناجليبتين وميتفورمين هيدروكلوريد، يحصل على الاعتماد في المملكة العربية السعودية لإدارة داء السكري من النوع الثاني؛ وفقاً للمعلومات الطبية والتنظيمية المعتمدة للدواء.

وتضع إيڤا فارما التصنيع المحلي لدواء ترايجوتيرك إكس آر®️ في مجمعها للبحث والتصنيع بمدينة سدير ضمن أولوياتها، ويأتي ذلك ضمن الخطط المعلنة للمجمع الصناعي، التي تستهدف توطين تصنيع 150 منتجاً دوائياً في المملكة، بما يدعم أولويات المملكة في توطين الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي في إطار رؤية المملكة 2030.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيڤا فارما: «نقطة البداية في أي منظومة دوائية مسؤولة هي المريض. لذلك نعمل على بناء قدرات دوائية تجمع البحث العلمي والتصنيع المحلي والجودة وسلاسل إمداد يمكن الاعتماد عليها، وبما يتكامل مع أولويات المملكة ومؤسساتها. وتترجم شراكتنا الممتدة مع شركة سقالة الرعاية الصحية هذا الالتزام عملياً، من خلال دعم وصول الخيارات العلاجية المبتكرة والمعتمدة إلى المرضى».

من جهته، قال ياسر يوسف ناغي، الرئيس التنفيذي لشركة سقالة الرعاية الصحية: «تقوم شراكتنا مع شركة إيڤا فارما على التزام مشترك بدعم توافر الخيارات العلاجية المعتمدة التي تواكب احتياجات القطاع الصحي في المملكة. ونعتبر تعزيز هذه الاتفاقية بإضافة علاجات جديدة في السوق السعودي خطوةً تدعم جهود المنظومة الصحية في الإرتقاء بمستوى الرعاية المقدمة، بضمان توافر مثل هذه الأدوية الحديثة في المملكة العربية السعودية».

وتم توقيع الاتفاقية بمدينة جدة بحضور ياسر يوسف ناغي، الرئيس التنفيذي لشركة سقالة الرعاية الصحية، والدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيڤا فارما، على هامش فعاليات منتدى الصناعة السعودي. وتُمثّل هذه الاتفاقية تعزيزاً لشراكة قائمة بين الشركتين منذ عام 2008، وتؤكد استمرار تعاونهما في دعم إتاحة الخيارات العلاجية المعتمدة للمرضى عبر القنوات الصحية في المملكة، وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

عن إيڤا فارما للصناعة:

إيڤا فارما للصناعة هي شركة تابعة لإيڤا القابضة، إحدى أسرع شركات الرعاية الصحية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. إيڤا فارما للصناعة هي شركة مصنعة محلية للأدوية مسجلة في المملكة العربية السعودية، وتركز على الاستدامة والاستثمار المحلي في المملكة.

تكرس إيڤا فارما جهودها لتحسين الوصول إلى الأدوية ذات الجودة العالية وبسعر مناسب في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: الإبتكار، والتطوير، والوصول المستدام. تستفيد الشركة من أحدث التقنيات في مركزين للأبحاث، حيث تقدم قدرات هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك البحث والتطوير في مجال الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) من التوقعات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى المنتجات البيولوجية.

يعمل في إيڤا فارما عالمياً فريق مكون من 5000 متخصص، وتنتج الشركة أكثر من مليون منتج للرعاية الصحية يوميًا في أربعة منشآت تصنيع على أحدث طراز، والتي تحظى بتقدير دولي للإبتكار، وحاصلة على موافقات من هيئات تنظيمية متعددة.

تواصل الشركة جهودها لتوفير مستحضرات علاجية تلبي الاحتياجات الصحية ذات الأولوية وتسهم في تعزيز إتاحة العلاج للمرضى بشكل مستدام. حيث تركز مستحضرات الشركة على اثني عشر مجالاً علاجياً تتضمن: مضادات العدوى، الصحة الأيضية، العظام، العلوم العصبية، الأورام، الجهاز التنفسي، أمراض النساء، أمراض المسالك البولية والذكورة، طب الأطفال، أمراض العيون، الجهاز الهضمي، وطب الأسرة، لتلبية الطلب المحلي والدولي.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة: evapharma.com و evapharma.com/newsroom أو متابعتنا على منصات إكس أو لينكد إن أو إنستغرام.

عن شركة سقالة الرعاية الصحية:

تعد شركة سقالة الرعاية الصحية إحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، وتتمتع بحضور راسخ وشبكة توزيع تغطي مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى جانب حضور متنامٍ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى مدى العقود، أسهمت الشركة في توفير الرعاية الصحية في المملكة من خلال شراكات طويلة الأمد مع عدد من الشركات العالمية، وتوفير مجموعة واسعة من الأدوية والمنتجات والحلول الصحية.

وتشمل أنشطة الشركة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، وتخدم الشركة، من خلال قطاعاتها المتخصصة، القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك المستشفيات والجهات الصحية والصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية.

وتقوم استراتيجية شركة سقالة الرعاية الصحية على بناء شراكات مستدامة مع الشركات العالمية، وتطوير قدراتها المحلية، والمساهمة في إتاحة منتجات وحلول صحية حديثة وموثوقة في السوق السعودي.

وتواصل الشركة تطوير أعمالها واستثماراتها بما يتماشى مع احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في دعم توطين القطاع وتعزيز قدراته على المدى الطويل.