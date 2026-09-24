أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن الشركة تمتلك مرونة تشغيلية وقدرات لوجستية تتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وأشار إلى أن «أرامكو» تواصل دراسة مسارات تصدير إضافية وتعزيز قدراتها التخزينية خارج المملكة لضمان استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وقال الناصر لموقع Nikkei Asia، بحسب ما نشر موقع «العربية. نت»: «أرامكو» تملك عدة خيارات تمكّنها من تلبية حاجات العملاء دون انقطاع.

3 مسارات رئيسية لتصدير النفط

وأكد الناصر أن الشركة تواصل إمداد الأسواق بالنفط والمنتجات البترولية بشكل طبيعي، رغم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي نتيجة التوترات الإقليمية الراهنة. وأضاف: «الشركة تُجري حالياً دراسات جدوى وهندسية لإنشاء مسارات تصدير إضافية». وأوضح أن «أرامكو» تمتلك حالياً ثلاثة مسارات رئيسية لتصدير النفط، بينما تدرس إمكانية تطوير مسارين رابع وخامس في إطار استراتيجيتها لتعزيز مرونة شبكة الإمدادات وتقليل المخاطر المرتبطة بممرات الشحن.

تلبية الطلب العالمي والمحافظة على الموثوقية

وأشار الناصر إلى أن مشروع خط أنابيب «شرق - غرب» لا يقتصر على خط واحد، بل يتكون من مجموعة من الخطوط التي توفر مرونة كبيرة في نقل الخام والمنتجات البترولية، مؤكداً أن الشركة قادرة على الصمود والتعامل مع الاضطرابات الشديدة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التشغيلية. وأوضح أن «أرامكو» تقيّم كذلك فرص توسيع قدراتها التخزينية في الخارج، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي والمحافظة على موثوقية الإمدادات في مختلف الظروف.

قدرة على معالجة أي اضطرابات

ولفت الناصر أن «أرامكو» قادرة على معالجة أي اضطرابات قد تؤثر على عملياتها خلال أيام معدودة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس بجدية خيارات بديلة لتصدير النفط في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية. وحذر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» من أن أوضاع الطاقة العالمية قد تشهد مزيداً من الضغوط، معتبراً أن حجم الانقطاعات المحتملة في الإمدادات «كبير وليس محدوداً»، الأمر الذي قد يفاقم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية ويزيد من أهمية ضمان تدفقات مستقرة وموثوقة للنفط إلى الأسواق المستهلكة.