أعلن بنك «مورجان ستانلي» أن حظر الولايات المتحدة صادرات الديزل قد يرفع أسعار البنزين محلياً، إذ قد يؤدي امتلاء خزانات التخزين إلى خفض معدلات تشغيل المصافي وتراجع إنتاج البنزين.



وأوضح محللون، بينهم مارتين راتس، في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبرج»، أن الحظر قد يجبر المصافي الأمريكية على خفض عمليات التكرير بنحو مليوني برميل يومياً.



تراجع إمدادات الوقود



وبحسب البنك، حتى إذا عدّلت المصافي إنتاجها لتعظيم حصة البنزين، فإن إمدادات هذا الوقود ستتراجع بنحو 650 ألف برميل يومياً. وفي المقابل، ستنخفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة وترتفع في الأسواق الخارجية، مع تعرض أوروبا للضرر الأكبر.



وقفز متوسط سعر التجزئة للديزل الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 6.528 دولار للغالون هذا الأسبوع، مقارنة مع 3.76 دولار في أواخر شهر فبراير الماضي، قبل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران.