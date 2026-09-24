كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 2.5% في شهر أغسطس الماضي، إلى نحو 4.62 مليار دولار (17.31 مليار ريال) مقارنة بنحو 4.50 مليار دولار (16.88 مليار ريال) في الشهر المماثل من 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الصادرات غير البترولية في أغسطس الماضي بنسبة 11.77%، مقارنة بنحو 4.13 مليار دولار (15.49 مليار ريال) في يوليو الماضي.

71 % ارتفاع للصادرات البترولية

وبلغت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير نحو 6.64 مليار دولار (24.9 مليار ريال) في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 7.30 مليار دولار (27.36 مليار ريال) في أغسطس 2025، بانخفاض قدره 8.9%.

وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 67.4% في شهر يوليو 2025 إلى 71% في شهر يوليو 2026.

أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر يوليو 2026 بنسبة 15.4% إلى 18.67 مليار دولار (70 مليار ريال).