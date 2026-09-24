خلف الجدران الخرسانية التي شُيدت لـ«تقويم» الأطفال الجانحين في ولاية تينيسي الأمريكية، كانت تُدار واحدة من أبشع الجرائم الصامتة. ما كان يُفترض أن يكون مؤسسات إصلاحية تعمل تحت رقابة الدولة الصارمة، تحول إلى أقبية رعب تُمارس فيها انتهاكات جسدية وجنسية، وعمليات تقييد وحشية ضد مئات الأطفال، بعيداً عن أعين العدالة ومسؤولي الولاية.

إمبراطورية الصمت

الزلزال الذي ضرب الولاية هذا الأسبوع فجّره تحقيق استقصائي مرعب لشبكتي «ProPublica» و«WPLN». بطل هذه الفضيحة هي شركة «Wayne Halfway House» الخاصة، التي تحتكر فعلياً إدارة سجون الأحداث الثلاثة الأعلى حراسة في الولاية، وتتحكم بمصير أكثر من 300 طفل في عهدة الحكومة.

قانون تكميم الأفواه: رغم أن قواعد تينيسي تلزم بالإبلاغ الفوري عن أي إصابات خطيرة أو حوادث استدعت استخدام القوة خلال 24 ساعة، إلا أن الشركة أسست «دولة داخل الدولة».

شهادات من الداخل: كشف العشرات من الموظفين والنزلاء السابقين، مدعومين بسجلات طوارئ حكومية، أن الإدارة مارست ضغوطاً منهجية وتهديدات مبطنة لإجبار طاقم العمل على التستر وعدم توثيق الحوادث الدموية.

إنكار مستفز: في المقابل، واجهت الشركة هذا الإعصار بنفي قاطع، زاعمة التزامها التام بالمعايير الحكومية، ومقللة من شأن ضحاياها بوصفهم «مصادر غير موثوقة» لتبرئة ساحتها من جرائم التستر.

أين تبخرت الرقابة؟

لم تعد هذه الكارثة مجرد انتهاكات داخل زنازين معزولة، بل تحولت إلى أزمة سيادية كبرى. فأربعة من كبار المشرعين في تينيسي حاصروا «وزارة خدمات الأطفال» بأسئلة عاصفة: كيف يمكن لشركة خاصة أن تنتهك أجساد أطفال تحت وصاية الدولة دون أن يدق جرس إنذار واحد؟

ويكمن الخطر الأكبر في التوقيت، فالوزارة التي أثبتت فشلها الذريع في الرقابة، تستعد الآن لابتلاع ميزانية فلكية تتجاوز 400 مليون دولار لبناء منشآت جديدة. ليتحول هذا التحقيق الصحفي إلى محاكمة علنية قاسية لقدرة الجهات الرقابية على حماية أرواح أطفال أُلقي بهم خلف أبواب مغلقة نسيها الزمن.