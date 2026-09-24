أكد رئيس رابطة المشجعين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، الكابتن خالد غراب، أن استضافة المملكة لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين «خليجي 27» تجسد الريادة السعودية في تنظيم أبرز الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية، معربًا عن ثقته بتقديم نسخة استثنائية تعكس قيمة الرياضة الخليجية وتطورها.



وشدد غراب، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، على جاهزية الجماهير اليمنية المقيمة في مختلف مناطق المملكة للاحتشاد ومؤازرة المنتخب اليمني في مواجهته المرتقبة اليوم أمام شقيقه المنتخب الإماراتي، واصفًا الجمهور اليمني بأنه «الرقم الصعب» و«اللاعب رقم واحد»، بما يمنح المواجهة زخمًا جماهيريًا مميزًا.



وقال رئيس رابطة المشجعين اليمنيين: «إن إقامة البطولة في المملكة العربية السعودية تمنحنا إحساسًا مضاعفًا بالاعتزاز والارتياح، لما نلمسه دائمًا من كرم الضيافة والدعم وحسن التنظيم، وهو أمر ليس بغريب على الأشقاء في المملكة، الذين جعلوا من استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى علامة فارقة على المستوى الدولي».



وأضاف: «مباراتنا اليوم أمام شقيقنا الإماراتي تمثل محطة مهمة في مسيرة منتخبنا، وجمهورنا الوفي سيكون في الموعد كما اعتاد الجميع، ليملأ المدرجات بالهتاف الحضاري والروح الرياضية العالية، ويكون سندًا حقيقيًا للاعبينا لتقديم أداء يليق بتطلعات الجماهير اليمنية في الداخل والخارج».



واختتم غراب تصريحه بالتأكيد على أن الرابطة أتمت الاستعدادات والترتيبات اللوجستية كافة، ووزعت الأدوات التشجيعية؛ لضمان حضور جماهيري منظم وفاعل، يعكس صورة مشرفة للجمهور اليمني، ويسهم في صناعة أجواء كروية تضيف إلى جمالية ومتعة «خليجي 27».