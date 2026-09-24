أعادت قيادة قوة 808 للدعم والإسناد التابعة للتحالف العربي في أرخبيل سقطرى اليوم (الخميس)، فتح طريق عرهر الرابط بين منطقة أرسل والعاصمة حديبوه، بعد انقطاعه لأكثر من أربعة أشهر جراء تراكم الرمال وزحفها على الطريق بفعل الرياح الموسمية التي تشهدها الجزيرة.



وشملت الجهود تسخير المعدات التابعة لقوة 808 لإزاحة الكثبان والتجمعات الرملية المتراكمة على الطريق، والعمل على إعادة فتح المسار أمام حركة المواطنين والمركبات، بما يسهم في تسهيل التنقل بين المناطق المرتبطة بالخط.

الآليات تشق الطريق وتزيل الرمل.

ويُعد خط عرهر من الطرق الحيوية التي تربط مناطق شرق الأرخبيل بالعاصمة حديبوه، كما يمثل الطريق منفذاً مهماً للوصول إلى منطقة عرهر، إحدى أبرز المعالم والمواقع السياحية في أرخبيل سقطرى.



وتأتي هذه الجهود في إطار المساهمة في معالجة الأضرار التي تتعرض لها الطرق خلال الرياح الموسمية، والحد من آثار الزحف الرملي الذي يتسبب بصورة متكررة في إعاقة حركة السير وانقطاع عدد من الطرق في الأرخبيل.



وأشاد عدد من الأهالي بهذه الجهود، مؤكدين أن إعادة فتح الطريق ستسهم في تسهيل حركة المواطنين ونقل حاجاتهم، وتعزيز الوصول إلى المناطق الشرقية والمواقع السياحية في الجزيرة.