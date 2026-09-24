أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم (الخميس)، عن استرداد 13 مليون دولار من الأموال العراقية المحجوزة في البنوك الفرنسية بموجب قرارات قضائية، وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي في بيان إن عملية الاسترداد جاءت ثمرة للمتابعات والإجراءات التي اضطلع بها الصندوق بالتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية ذات العلاقة، مبيناً أن المبلغ المسترد جرى إيداعه في حسابات وزارة المالية العراقية بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع البنك العربي السويسري.



وأضاف أن استعادة المبلغ تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى الجهود التي يبذلها الصندوق في ملاحقة الأموال العراقية واستردادها من الخارج، مؤكداً مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لاستعادة الأموال والأصول العائدة للدولة وإعادتها إلى الخزينة العامة.



يشار إلى أن الحكومة العراقية تواصل جهودها لاسترداد أموال العراق التي كان النظام السابق يخرجها من البلاد إلى دول أوروبية وعربية.