انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 81.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,598.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 192 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات ريدان، وتبوك الزراعية، وبن داود، والرمز، وأرماح، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأسماك، ونسيج، والعربية، والجزيرة ريت، ومكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و9.96%، فيما كانت أسهم شركات لدن، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأمريكانا، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وstc، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 22.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 21532.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.5 ملايين سهم.