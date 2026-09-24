أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم (الخميس) التزام بلادها بـ«الوقف الاختياري» للتجارب النووية، الذي أعلنه الاتحاد السوفييتي في عام 1990، مؤكدة أن آفاق دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ لا تزال غامضة، بسبب موقف عدد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن زاخاروفا قولها: «المعاهدة صدقت عليها 179 دولة من أصل 188 دولة وقعت عليها، ومع ذلك تظل آفاق دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ ضبابية، مضيفة: السبب في ذلك هو موقف عدد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي كانت من بين المبادرين إلى المعاهدة، لكنها لم تتخذ خلال العقود الماضية إجراءات فعالة للتصديق عليها.



وأشارت إلى أن التصريحات الصادرة عن القيادة الأمريكية بشأن عدم تمرير مشروع القانون ذي الصلة في الكونغرس لا تصمد أمام النقد، مشددة بالقول:»نلاحظ مدى سرعة إقرار القوانين في مبنى الكابيتول عندما تكون المؤسسة السياسية الأمريكية معنية بها بشدة«.



وأوضحت أن ما يصدر من واشنطن في الآونة الأخيرة يثير قلقاً خاصاً، مؤكدة أن توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 29 أكتوبر 2025 ببدء التحضير للتجارب النووية ليس مجرد كلمات، بل هو في الواقع تهديد مباشر لهذا الوقف الاختياري الذي يحول دون انزلاق العالم إلى جولة جديدة من سباق التسلح النووي.



وأضافت:»تبدو المحاولات الأمريكية لاتهام دول أخرى بأفعال يُزعم أنها لا تتوافق مع المعاهدة عديمة الأساس تماماً، وكما هو معروف، عندما تصدر مثل هذه التصريحات من واشنطن، فهذا يعني أن الأمريكيين يعتزمون مرة أخرى التخلي عن التزاماتهم الدولية"، مبينة أن روسيا انضمت إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قبل أي دولة أخرى من الدول النووية الخمس، في يوم فتح باب التوقيع عليها في 24 سبتمبر 1996.



وذكرت أنه وفي عام 2023، سحبت روسيا تصديقها على المعاهدة، وأعادت التوازن مع الولايات المتحدة في الالتزامات القانونية الدولية في هذا المجال، مشددة على أن روسيا لا تزال طرفاً في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات.



وأشارت إلى أن بلادها ستواصل العمل بمسؤولية في اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، موضحة أن روسيا أكملت في ديسمبر 2023 بناء قطاعها الوطني في نظام الرصد الدولي، وهو ثاني أكبر قطاع من نوعه في العالم، وأن 32 منشأة حصلت على شهادات اعتماد وتعمل.