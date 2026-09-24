عاود المنتخب الوطني مساء اليوم (الخميس) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب عُمان (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج 27.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وُقسم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة منتخب الكويت، حيث أدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بالإحماء، أعقبها مران التمرير، ثم تمارين مصغرة، قبل أن يطبق اللاعبون تمارين تكتيكية هجومية.



وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب محمد القحطاني في الحصة التدريبية نظير شعوره بآلام في البطن، فيما ينتظر الجهاز الطبي نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب نواف العقيدي، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب الكويت، وقد تم استدعاء الحارس عبدالقدوس عطية للانضمام لمعسكر الأخضر السعودي.



ويواصل الأخضر مساء غد (الجمعة) استعداداته بحصة تدريبية في تمام السابعة مساءً على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.



كما سيعقد المدير الفني للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، مؤتمراً صحفياً غداً الجمعة للحديث عن المواجهة المرتقبة ضد منتخب عمان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس دورة الخليج العربي (خليجي 27).