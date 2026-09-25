أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد، مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، ومحاولة استهداف الطائف وينبع بستة صواريخ باليستية، نجحت الدفاعات الجوية -بحمد الله- في إحباطها.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلاً الله تعالى أن يحفظها أرضاً وقيادةً وشعباً من كل سوء ومكروه.