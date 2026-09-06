في إنجاز جديد يعكس التزامها المستمر بتقديم أفضل تجربة لعملائها، أعلنت نجيب أوتو، الوكيل المعتمد لسيارات سوزوكي في المملكة العربية السعودية، عن حصولها على شهادة «صديق المستهلك»، تقديرًا لاعتمادها أفضل الممارسات التي تعزز حماية حقوق المستهلك، وتدعم المصداقية والشفافية في جميع مراحل تجربة العميل.

وجاء هذا التكريم بحضور وفد من جمعية حماية المستهلك، بقيادة الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ أحمد المهلك، ومدير الشراكات والفعاليات الأستاذ أحمد الرويلي، إلى جانب الشيخ نجيب عبد اللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة نجيب أوتو، في تأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال والجهات المعنية بحماية المستهلك والارتقاء بتجربة العملاء.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لنهج نجيب أوتو في تطوير خدماتها والارتقاء بمعايير الجودة، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تبدأ من لحظة اختيار السيارة، مرورًا بعمليات البيع والتمويل، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة، وفق أعلى مستويات الاحترافية.

وتعكس هذه الشهادة حرص نجيب أوتو على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها، من خلال توفير تجربة قائمة على الوضوح والشفافية والاهتمام باحتياجات العميل، بما يسهم في تعزيز الثقة ويؤكد مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أعربت إدارة نجيب أوتو عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الحصول على شهادة «صديق المستهلك» يمثل حافزًا لمواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة العملاء، وتقديم قيمة حقيقية تتجاوز التوقعات، انسجامًا مع رؤية الشركة في جعل رضا العميل محور جميع أعمالها.

وتواصل نجيب أوتو العمل وفق رؤية تضع العميل ضمن أهم أولوياتها، من خلال تبنّي أفضل الممارسات وتطوير حلول وخدمات مبتكرة تعزز ثقة العملاء، وترسخ التزامها بتقديم قيمة تتجاوز توقعاتهم.