أعلن نادي أودينيزي الإيطالي، اليوم (الخميس)، تعاقده مع المدافع النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

عقد لمدة عام

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً وقّع عقد انضمامه إلى أودينيزي حتى 30 يونيو 2027.

مسيرة أسطورية

لعب ألابا لناديين من عمالقة أوروبا، وهما بايرن ميونخ وريال مدريد، وحقق معهما 39 لقباً، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، بواقع مرتين مع كل فريق، وكأس العالم للأندية 3 مرات (مرتين مع بايرن ميونخ ومرة مع ريال مدريد).

وعلى المستوى الدولي، كان ألابا قائداً ورمزاً للمنتخب النمساوي لأكثر من عقد، حيث شارك في 117 مباراة، مسجلاً 15 هدفاً، ومثّل بلاده في بطولتين أوروبيتين وفي كأس العالم الأخيرة.

ألابا: لم آتِ لإنهاء مسيرتي

من جانبه، قال ألابا عقب توقيع العقد: «كان المدرب واضحاً جداً بشأن الدور الذي يطمح إليه بالنسبة لي وما يريدنا أن نحققه معاً. بالطبع، أرغب في تقديم خبرتي لبقية الفريق، وتحمّل المسؤولية، ومساعدة زملائي كلما أمكنني ذلك، وخاصةً اللاعبين الأصغر سناً».

وأضاف: «لست هنا لأكون اللاعب المخضرم في الفريق فحسب، وبالتأكيد لست هنا لإنهاء مسيرتي. ما زلت أطمح إلى ذلك، وما زلت أؤمن إيماناً راسخاً بأن لديّ الكثير لأقدمه على أرض الملعب. أريد مواصلة السعي، وتقديم أفضل أداء في الدوري الإيطالي أسبوعاً بعد أسبوع، وتحقيق إنجاز ما. أنا متحمس للغاية لهذا التحدي، ولا يزال لديّ الكثير لأثبته لنفسي».