طُرد المهاجم الإسرائيلي سيد أبو فرخ بسبب طريقة احتفاله بهدفه في شباك النمسا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير 3-1، مساء الخميس، على ملعب رايفايزن «أرينا» في لينتس، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب النمسا بالهدف الأول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لكن أبو فرخ أدرك التعادل بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

احتفال «أبو فرخ» ينتهي بالطرد

وعقب تسجيله الهدف، ركض أبو فرخ نحو الراية الركنية وأمسك بها، وقام بحركة تحاكي إطلاق النار كجزء من احتفاله، ليُشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، ويغادر اللاعب الملعب مطرودًا.

النمسا تستغل التفوق العددي

واستغل منتخب النمسا التفوق العددي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90، بتوقيع فيليب مويني، ثم أحرز ساشا كالاييتش الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق فقط.