خطف منتخب هولندا تعادلًا قاتلًا من ألمانيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب «يوهان كرويف أرينا»، في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

الظهور الأول لـ«تشافي وكلوب»

شهدت مباراة اليوم الظهور الأول للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مع منتخب هولندا، وكذلك الظهور الأول ليورغن كلوب على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا.

نميشا يفتتح التسجيل

افتتح فيليكس نميشا التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 32، بتسديدة من مسافة قريبة من المرمى، مستغلًا ارتباك الدفاع الهولندي بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى.

غاكبو يخطف التعادل لهولندا

وخطف المنتخب الهولندي هدف التعادل في الدقيقة 90+2، بعد عرضية رائعة أرسلها روبن فان بوميل من الجبهة اليسرى، قابلها كودي غاكبو بتسديدة «على الطائر» سكنت الشباك الألمانية.