توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تراوح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، وتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وبين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الجنوبي، تصل إلى مائجة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.