أعلن حاكم بانكوك تشادشارت سيتيبونت، اليوم (السبت)، العاصمة التايلندية منطقة متضررة من الكوارث بسبب الفيضانات، بعد هطول أمطار غزيرة ومتواصلة غمرت العديد من الطرق وأعاقت حركة السكان، وسط توقعات باستمرار الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشمل الإعلان جميع مناطق بانكوك الـ50، بعدما كانت السلطات قد أعلنت في البداية 3 مناطق فقط مناطق متضررة، في خطوة تتيح للجهات الحكومية والمحلية تسريع عمليات الإغاثة ومساعدة السكان المتضررين.

وشهدت العاصمة أمطاراً متواصلة لأكثر من 24 ساعة، تجاوزت 150 مليمتراً في بعض المناطق، فيما أظهرت بيانات محلية أن كميات الأمطار المتراكمة منذ بدء الحالة اقتربت من 300 مليمتر في بعض المواقع.

وحذر تشادشارت من خطورة الوضع على السكان وما قد يسببه من أضرار للممتلكات العامة والخاصة.

تحذيرات من مزيد من الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية التايلندية من استمرار الأمطار الغزيرة إلى شديدة الغزارة والعواصف الرعدية خلال مطلع الأسبوع، مع تعرض بانكوك ومناطق أخرى في البلاد لمزيد من الأمطار.

وأرجعت هيئة الأرصاد الحالة الجوية إلى منخفض جوي قوي يؤثر في وسط تايلند وبانكوك والمناطق المحيطة بها، بالتزامن مع اشتداد الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان القاطنين بالقرب من القنوات والمناطق المنخفضة، ودعتهم إلى نقل ممتلكاتهم إلى أماكن مرتفعة تحسباً لارتفاع منسوب المياه.

فتح مراكز للإيواء

وبدأت إدارة بانكوك تنفيذ إجراءات طارئة للتعامل مع الفيضانات، تضمنت تجهيز المدارس التابعة للمدينة لاستخدامها مراكز إيواء مؤقتة، مع إعطاء الأولوية للمرضى طريحي الفراش والفئات الأكثر احتياجاً للمساعدة.

كما تعمل السلطات على تسريع تصريف المياه ووضع حواجز وأكياس رمل في المناطق المعرضة للخطر، فيما تواصل فرق الطوارئ مراقبة الوضع في مختلف أنحاء العاصمة.