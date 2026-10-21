توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبةً بزخات من البرد ورياحٍ نشطةٍ.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من المناطق المذكورة، فيما قد يصل إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، خصوصاً المناطق الساحلية.

وأشار إلى استمرار فرص تكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق حائل والحدود الشمالية والشرقية.

وفي ما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة باتجاه خليج العقبة، فيما تتراوح سرعتها بين 20 و40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، وبين 15 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، وقد تتجاوز 60 كيلومتراً في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وقد يتجاوز مترين باتجاه خليج العقبة، فيما يتراوح بين نصف متر ومتر على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أكثر من مترين مع السحب الرعدية الممطرة.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، فيما تكون شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بالسرعة نفسها، وقد تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج في الخليج العربي بين نصف متر ومتر، وقد يتجاوز مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وتكون حالة البحر خفيفة الموج عموماً، تصل إلى مائجة مع نشاط السحب الرعدية.