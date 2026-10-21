أكد رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله اللحيدان، أن صدور الأمر الملكي بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفية يجسد عناية القيادة ودعمها للمرفق العدلي، واهتمامها بتطوير القضاء والارتقاء بأداء القضاة، بما يعزز كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.

ورفع اللحيدان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أن اللائحة تسهم في تنظيم البيئة المهنية للقضاة وشؤونهم الوظيفية، بما يدعم استقرارهم الوظيفي وينعكس إيجابًا على أداء المنظومة العدلية.

وأوضح، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى بناء منظومة عدلية متطورة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والارتقاء بخدمات مرافق الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين.