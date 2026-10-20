في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان تحت نيران مليشيا الحوثي الإرهابية في تعز، قُتل سائق سيارة إسعاف وأصيب عدد من المسعفين في هجوم حوثي اليوم (الثلاثاء) بقذيفة استهدفت السيارة بمنطقة الصراري بمديرية المسراخ جنوب المحافظة.



ودانت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الجريمة التي طالت أشخاصاً نذروا أنفسهم لإنقاذ الأرواح وإسعاف الجرحى، ولا يحملون سوى واجبهم الإنساني، مؤكدةً أن استهداف الأحياء السكنية وتعريض حياة المدنيين للخطر، إلى جانب الاعتداء على سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً للقواعد الإنسانية والقانونية التي تضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.



وحملت السلطة المحلية مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتبعاتها، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف القصف وحماية السكان والطواقم الطبية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب.



وبالتزامن مع ذلك، تواصل المليشيا قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى صبر بالصواريخ والقذائف المدفعية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ووضع السكان أمام خطر دائم يلاحقهم حتى داخل منازلهم.



ويضيف استهداف سيارة الإسعاف عبئاً جديداً على المدنيين والمسعفين، ويجعل مهمة إنقاذ الجرحى نفسها عرضةً للخطر، في وقت تتواصل فيه الهجمات على الأحياء والقرى السكنية.



وكعادتها المليشيا الحوثية في كل انتكاسة تتعرض لها وفشل عسكري، تلجأ إلى قصف الأحياء المدنية بشكل عشوائي.



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن القوات مسنودةً بالمقاومة الشعبية والطيران الحربي كسرت هجمات لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة تعز، موضحاً أن القوات أفشلت هجمات للمليشيا الإرهابية في جبهات الشقب والمسراخ والأقروض جنوباً ومحيط جبل هان والضباب غربي المدينة وتصدت لمحاولة زحف في القطاع الشمالي فيما قصفت المدفعية ودمرت آليات قتالية حوثية.



وذكر المركز أن الطيران الحربي استهدف معدات وتحشيدات في مواقع متفرقة وسقط عدد من عناصر المليشيا الإرهابية بين قتيل وجريح.