دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) المركز الطبي وعيادات اللجنة الطبية العسكرية بالمجمع الأمني شرق مدينة الرياض، التابعين للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وتجوّل عقب التدشين في مرافق المركز، واستمع إلى شرح عن تجهيزاته الطبية وخدماته العلاجية والتشخيصية، التي تشمل الطوارئ والطب العام والعلاج الطبيعي والتأهيل والصيدلية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتسهيل حصول المستفيدين عليها.

كما دشّن وزير الداخلية عيادات اللجنة الطبية العسكرية، المخصصة لإجراء الفحوص الطبية وتقييم اللياقة الصحية للمتقدمين للالتحاق بالقطاعات الأمنية، واطّلع على تجهيزاتها الطبية والتشخيصية، التي تشمل الأشعة والمختبرات وطب الأسنان والعيادات التخصصية، بما يدعم كفاءة إجراءات الفحص والتقييم الطبي.

ويأتي تدشين المركز والعيادات ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة خدماتها الطبية، التي تضم المدن الطبية ومستشفيات قوى الأمن والمراكز الصحية والعيادات التخصصية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز كفاءة الخدمات العلاجية والتشخيصية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.

حضر التدشين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.