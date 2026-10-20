اطّلع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، اليوم (الثلاثاء)، على أبرز منجزات برنامج تطوير وزارة الداخلية ومبادراته التطويرية، وجهوده في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية.

وشاهد خلال زيارته لمقر البرنامج بالرياض عرضاً مرئياً تناول منجزات البرنامج، التي تحققت بالتكامل مع إمارات المناطق والقطاعات الأمنية وديوان الوزارة، وشملت إعداد الإستراتيجيات وتطويرها، وإدارة المشاريع وتنفيذ المبادرات التطويرية، وقياس مؤشرات الأداء الدولية المرتبطة بالأمن والسلامة وتحليلها، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة تُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الجاهزية والفاعلية التشغيلية.

واستعرض وزير الداخلية جهود البرنامج في تنمية القدرات البشرية وتأهيل القيادات وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال شراكات إستراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وتعليمية وتدريبية رائدة محلياً ودولياً، وجهات عالمية متخصصة في مجالات القيادة والتحول المؤسسي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والابتكار والمهارات الاستشارية.

حضر الزيارة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.