أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعيين سيرجن يالتشين مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً للإيطالي فينتشنزو مونتيلا، الذي أقيل من منصبه عقب أربع هزائم متتالية في دوري الأمم الأوروبية.

*عقد حتى 2030*

وأوضح الاتحاد التركي في بيان رسمي أنه تقرر تعيين سيرجن يالتشين مديراً فنياً للمنتخب التركي، بعقد يمتد أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم.

مسيرة يالتشين

ويعد يالتشين، البالغ من العمر 53 عاماً، من الشخصيات البارزة في كرة القدم التركية، إذ خاض 37 مباراة دولية بين عامي 1994 و2003، وشارك في بطولة أمم أوروبا في نسختي 1996 و2000، ولعب لأندية بشكتاش وفنربخشة وغلطة سراي.

وعلى مستوى التدريب، قاد يالتشين نادي بشكتاش لتحقيق ثنائية الدوري الممتاز وكأس تركيا في موسم 2020-2021، وانتهت ولايته الثانية في قيادة بشكتاش في مايو الماضي. كما درب أندية غازي عنتاب سبور وسيفاس سبور وقيصري سبور وإسكي شهير وقونية سبور وألانيا سبور ويني ملطية سبور وأنطاليا سبور.