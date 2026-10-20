استحوذت عقوبة إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتغريمه مالياً من قبل المجلس التأديبي بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم على اهتمام الصحف العالمية خلال الساعات الماضية.

وفرض المجلس التأديبي عقوبة الإيقاف لمدة 30 يوماً، وغرامة ماليةً قدرها 255 يورو على رونالدو، بسبب مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي في الدنمارك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، عقب أزمته مع مدربه جورجي جيسوس، والجدير بالذكر أن العقوبة تسري بأثر رجعي اعتباراً من 30 سبتمبر، بما يتيح له المشاركة خلال فترة التوقف الدولي القادمة.



38 ثانية تكفي رونالدو لاسترداد غرامته

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيستغرق الملياردير كريستيانو رونالدو نحو 38 ثانية فقط لاسترداد قيمة غرامته التافهة.

كما وصفت صحيفة «أبولا» البرتغالية العقوبة الموقعة على كريستيانو رونالدو بأنها «سخيفة».



أرقام استثنائية

وسجل رونالدو 146 هدفاً في 234 مباراة مع منتخب البرتغال، وكلاهما رقمان قياسيان عالميان على مستوى كرة القدم للرجال، كما ساعد «برازيل أوروبا» على الفوز ببطولة أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية مرتين.