وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، اليوم (الثلاثاء)، على سير العمل بقيادة قوات أمن المنشآت بالرياض.

ودشّن خلال الزيارة مركز القيادة والتحكم ومنظومات الطائرات بدون طيار الأمنية، الذي يضم (7) وحدات متخصصة، ويرتبط بـ(13) مركزاً للقيادة والتحكم في أفرع القوات بمناطق المملكة، ويعمل من خلال منظومة متكاملة من الأنظمة والمنصات الإلكترونية المتطورة لاستقبال البلاغات وإدارة العمليات الميدانية ومتابعتها، وتبادل المعلومات الأمنية، بما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق الأمني، بالتكامل مع المركز الوطني للعمليات الأمنية.

ويستفيد المركز من طائرات دون طيار مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم أعمال المراقبة الميدانية ورفع كفاءة العمليات الأمنية ضمن نطاق اختصاصات القوات.

كما دشّن وزير الداخلية مركز الأمن السيبراني، الذي يُعنى بحماية البيانات والمعلومات وتأمين الشبكات والأجهزة ومراقبة الأنظمة لكشف الثغرات ومعالجتها، ورصد التهديدات السيبرانية والتصدي لها بما يعزز حماية البنية التقنية ويدعم استمرارية الأعمال.

ودشّن خدمات منسوبي قوات أمن المنشآت عبر تطبيق "أبشر داخلية"، التي طُوّرت بالتعاون مع مركز التطوير الموحد بشؤون التقنية في وزارة الداخلية، بهدف تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المنسوبين على الخدمات إلكترونياً.

واستعرض الأمير عبدالعزيز بن سعود منظومة الخدمات والأنظمة الإلكترونية المطوّرة، التي تشمل ربط نظام "موارد" بمنصة "أبشر" ومنصة النفاذ الوطني الموحد، والتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة عبر واجهات تقنية آمنة، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.

حضر الزيارة والتدشين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.