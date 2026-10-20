راجعت المديرة العامة للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، مؤشرات الأداء المؤسسي للنصف الأول من العام الحالي، خلال اجتماعاً موسعاً ضم المساعدين ومديري ومديرات الإدارات والأقسام والوحدات المعنية، للوقوف على النتائج المحققة، وقياس مستوى التقدم في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية، ومراجعة مسارات العمل في ضوء مؤشرات الأداء. وشهد الاجتماع قراءةً تحليليةً لنتائج الأداء المؤسسي، ومناقشة مدى توافقها مع الأهداف المعتمدة، إلى جانب استعراض الخريطة الإستراتيجية المحدثة، والوقوف على فرص التحسين والتطوير بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الإنجاز.

وتناولت المناقشات أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطوير آليات العمل، وتعزيز الاستفادة من نتائج القياس في توجيه القرارات الإدارية، ومعالجة جوانب القصور، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات.

ويأتي الاجتماع في إطار المراجعة الدورية للأداء المؤسسي، وربط النتائج بالمستهدفات الإستراتيجية، وترسيخ منهجية اتخاذ القرارات المبنية على المؤشرات والنتائج، بما يدعم جودة العمل الإداري وفاعليته في تعليم جدة.