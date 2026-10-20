تستعد مدارس منطقة مكة المكرمة لبدء العمل بالدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن المواعيد الجديدة المعتمدة لاصطفاف الطلاب وبداية اليوم الدراسي.

وحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة موعد الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، على أن تنطلق الحصة الدراسية الأولى في تمام الساعة 7:30 صباحًا، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة بما يدعم انتظام العملية التعليمية ويهيئ بيئة دراسية مناسبة للطلاب والطالبات.

كما دعت أولياء الأمور إلى متابعة حضور أبنائهم وبناتهم في الوقت المحدد، بما يسهم في تعزيز الانضباط المدرسي وضمان انطلاقة سلسة ومنظمة لليوم الدراسي.



