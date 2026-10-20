توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من المناطق الأربع، إضافة إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية وتبوك، ما قد يؤثر في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى استمرار التوقعات بتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطةً مثيرةً للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وفي البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة باتجاه خليج العقبة، فيما تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، وقد تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وبيّن أن ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وقد يتجاوز مترين باتجاه خليج العقبة، فيما يتراوح بين نصف متر ومتر على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ويصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، بينما يكون خفيف الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية بالسرعة نفسها على الجزء الجنوبي، وقد تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ولفت المركز إلى أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر على الجزأين الشمالي والجنوبي، وقد يتجاوز مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأكد التقرير استمرار فرص التقلبات الجوية على عدد من مناطق المملكة، خصوصاً المناطق الجنوبية الغربية التي يُتوقع أن تشهد أمطاراً متفاوتةً الغزارة مصحوبةً برياح نشطة وزخات من البرد.