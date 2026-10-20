ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب في جنوب غرب كولومبيا إلى 14 قتيلاً و7 مصابين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها السلطات المحلية، بعدما أشارت التقارير الأولية إلى مقتل ستة عمال وفقدان ما بين 12 و15 آخرين.

ووقع الحادث أمس (الاثنين)، في منجم غير مرخص بمنطقة تشامبيرو الريفية التابعة لبلدية سانتا باربارا دي إيسكواندي، في إقليم نارينيو جنوب غرب البلاد، إثر انهيار أرضي داخل موقع لاستخراج الذهب.

وأوضحت السلطات أن الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة، المحاطة بغابات مطيرة كثيفة، تعرقل عمليات الوصول والإنقاذ، إذ لا يمكن الوصول إلى البلدية إلا بواسطة القوارب أو الطائرات الصغيرة، فيما تزيد صعوبات الاتصالات من تعقيد الاستجابة للحادث.

وقال المسؤول عن إدارة الكوارث في إقليم نارينيو، خورخي توفار كاستيو، في تصريحات سابقة، إن السلطات المحلية تتولى التعامل مع الحادث، مشيراً إلى صعوبة الحصول على معلومات دقيقة من موقع الانهيار، والحاجة إلى تقييم حجم الدعم الإضافي المطلوب لعمليات الإنقاذ.

من جانبه، أكد حاكم إقليم نارينيو، لويس ألفونسو إسكوبار، أن المنجم المنهار كان يعمل بصورة غير رسمية، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في إنقاذ الأرواح ومساندة أسر الضحايا وضمان الاستجابة السريعة للكارثة.

ودعت هيئة الدفاع عن حقوق المواطنين في كولومبيا إلى توفير الدعم الجوي والطبي واللوجستي لفرق الطوارئ، مع ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المنطقة، في ظل وجود جماعات مسلحة غير نظامية تشكل تحدياً إضافياً أمام جهود الإنقاذ.

وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر المرتبطة بالتعدين غير المرخص في كولومبيا، خصوصاً في المناطق النائية التي تنتشر فيها مناجم الذهب الصغيرة، وسط ضعف إجراءات السلامة وصعوبة الرقابة الحكومية.

وكان إقليم نارينيو قد شهد في أغسطس الماضي حادث انهيار آخر داخل منجم ذهب غير نظامي، أسفر عن مقتل 13 شخصاً، ما يعكس استمرار المخاطر التي تواجه العاملين في هذا القطاع.