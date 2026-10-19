تحولت مأساة عروس أمريكية فقدت خطيبها قبل أشهر من موعد زفافهما إلى معركة قضائية أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي ولاية تكساس الأمريكية، رفضت إدارة قاعة أفراح إعادة المبالغ التي سددها الثنائي لحجز الزفاف، والبالغة 16 ألف دولار، رغم وفاة العريس قبل إقامة الحفل.

وتمسكت القاعة ببنود العقد، مؤكدة أنه لا يتضمن حالات الوفاة ضمن الأسباب الموجبة لاسترداد الأموال، بل اقترحت على العروس تأجيل الموعد أو استخدام الحجز في مناسبة أخرى.

وأمام رفض القاعة إعادة المبلغ، لجأت العروس إلى القضاء أواخر يوليو الماضي للمطالبة بحقها، إلا أن المفاجأة جاءت برفع القاعة دعوى مضادة طالبت فيها بسداد ما تبقى من قيمة العقد، مشيرة إلى عدم تلقيها ما يثبت وفاة العريس بصورة كافية، لتتحول القضية إلى جدل قانوني وإنساني واسع.



