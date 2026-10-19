أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، فتح باب التسجيل لاختبارات الحصول على رخصة مترجم لغة الإشارة السعودية، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026.

وأوضحت «الموارد البشرية» أن الفئات المستهدفة تشمل خريجي دبلوم الترجمة بلغة الإشارة، وخريجي التربية الخاصة (مسار الصم)، ومعلمي ومعلمات الصم وضعاف السمع، والمترجمين والمترجمات.

وبيّنت أن شروط التقدم للاختبارات تتضمن ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص، من خلال استكمال البيانات المطلوبة، على أن يُشعَر المتقدمون بموعد الاختبار ومقر انعقاده عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الرخصة تخضع للرسوم المالية المعتمدة لدى الوزارة.