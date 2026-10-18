شهدت محافظة الجيزة واقعة غير متوقعة بعدما أُصيب 20 شخصاً بأعراض يُشتبه في ارتباطها بتسمم غذائي خلال مشاركتهم في حفل زفاف، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبدأت الواقعة عندما شعر عدد من المدعوين بآلام في البطن وقيء وإعياء شديد عقب تناول الترمس الذي قُدم ضمن ضيافة الحفل، الأمر الذي دفع إلى التدخل السريع ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة.

وخضع المصابون لفحوصات وإجراءات طبية لتقييم حالاتهم ومتابعة تطوراتها، فيما وُضعوا تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم والتأكد من استقرار أوضاعهم الصحية.

وفي الوقت نفسه، باشرت الجهات المختصة فحص ملابسات الحادثة، حيث جرى التحفظ على عينات من الترمس وإخضاعها للتحليل؛ بهدف التحقق من مدى ارتباطها بحالات الاشتباه بالتسمم والكشف عن الأسباب الفعلية وراء الواقعة.

وأثارت الحادثة حالة من القلق بين الأهالي، بعدما تحولت أجواء الاحتفال إلى حالة من الاستنفار، في انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل التي ستحدد السبب النهائي للإصابات.